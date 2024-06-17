АвтоМир / Автомобили

Средняя цена подержанных автомобилей в России снизилась до 1,48 млн рублей

В августе 2024 года средняя стоимость подержанного автомобиля в России составила 1,48 миллиона рублей, что на 3,4% меньше, чем в том же месяце 2023 года. Об этом сообщает Life со ссылкой на данные аналитического агентства «Автостат».

Сравнивая с предыдущим месяцем, цены на бывшие в употреблении автомобили упали на 0,7%, или 11 тысяч рублей.

Эксперты агентства объясняют эту тенденцию изменениями на рынке: предложение подержанных автомобилей стало больше среди популярных массовых брендов, что оказало влияние на уровень цен в сегменте.