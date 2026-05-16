В МВД объяснили, зачем менять буквы и цифры на госномере машины при его утрате

Буквы и цифры на госномере автомобиля нужно менять в случае утраты из-за того, что утерянный регистрационный знак может быть использован в противоправных целях. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России в ответ на соответствующий запрос агентства.
В МВД добавили, что при необходимости изготовления государственных регистрационных знаков взамен пришедших в негодность владельцам автомобилей необходимо обратиться в соответствующую организацию, пишет ТАСС. «Сведения об изготовителях государственных регистрационных знаков транспортных средств размещены на официальном сайте Госавтоинспекции», - добавили в ведомстве.