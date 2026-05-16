 
АвтоМир

В МВД объяснили, зачем менять буквы и цифры на госномере машины при его утрате

0

Буквы и цифры на госномере автомобиля нужно менять в случае утраты из-за того, что утерянный регистрационный знак может быть использован в противоправных целях. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России в ответ на соответствующий запрос агентства.

«В случае утраты государственных регистрационных знаков владельцам транспортных средств рекомендуется обратиться в регистрационное подразделение Госавтоинспекции в целях получения новых государственных регистрационных знаков с другим буквенно-цифровым содержанием. При этом утраченные знаки будут включены в число разыскиваемых в связи с возможными противоправными действиями с ними», - сказали в пресс-центре.

В МВД добавили, что при необходимости изготовления государственных регистрационных знаков взамен пришедших в негодность владельцам автомобилей необходимо обратиться в соответствующую организацию, пишет ТАСС. «Сведения об изготовителях государственных регистрационных знаков транспортных средств размещены на официальном сайте Госавтоинспекции», - добавили в ведомстве.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026