Жителя Пыталово будут судить за повторную нетрезвую езду на мопеде

Уголовное дело возбудили в отношении жителя Пыталово 1980 года рождения, который вновь сел за руль в нетрезвом виде, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре.

Установлено, что мужчина в 2025 году на основании постановления суда признан виновным в совершении административного правонарушения за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, не имеющим права управления транспортными средствами, ему назначено наказание в виде административного ареста на срок 10 суток.

Вместе с тем должных выводов он не сделал, вновь сел за руль мопеда в состоянии алкогольного опьянения и был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции на территории Пыталово.

Санкция части 1 статьи 264.1 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.