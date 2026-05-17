Ограничение скорости будет действовать на шести участках трассы Р-23 «Псков» 18 мая

Ограничение скорости будет действовать на девяти участках трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь 18 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На участке 31-55-31 километров ограничение скорости движения будет действовать в оба направления по обочине с 08:00 до 17:00 из-за механической очистки и мойки обочины.

На 35-33 километрах ограничение скорости движения введут в направление на СПб по правой полосе с 10:00 до 17:00. Будет проходить очистка водоотводных лотков.

На 52-51 километрах ограничение скорости движения введут в направление на СПб по левой полосе с 09:00 до 12:00 из-за ремонта СБО.

На 133-140 километрах ограничение скорости движения введут в направление на Псков по правой полосе с 08:00 до 17:00 из-за заливки швов.

На участке 178+000-280+000 километров ограничение скорости движения будет действовать в оба направления с 08:00 до 17:00 из-за окоса на мостовых сооружениях, уборки мусора, очистки и окрашивания водопропускных труб.

На участке 468+000-481+000 километров ограничение скорости движения введут в оба направления с 08:00 до 17:00. Будут проходить очистка водоотводных лотков, выправка и замена перильного и барьерного ограждений, выправка знаков и стоек, уборка мусора, покраска обстановки пути.