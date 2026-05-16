Три «Чери Тигго» повреждены в трех ДТП в Пскове за один день

Две автомашины повреждены в результате столкновения в Пскове на перекрестке улиц Олега Кошевого и Белинского. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, столкновение произошло утром 14 мая у дома 72-а по улице Белинского.

Мужчина 1966 года рождения за рулем «Лада Ларгус» при проезде нерегулируемого перекрестка по второстепенной дороге не уступил автомашине «Чери Тигго» под управлением мужчины 1980 года рождения. Пострадавших нет. Автомашины получили технические повреждения.

В тот же день в 12.09 на улице Вокзальной у дома 20, на перекрестке с улицей 23 июля мужчина 1966 года рождения, управляя автомашиной ВАЗ-2112, не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля «Чери Тигго» под управлением женщины 1986 года рождения. Пострадавших нет.

Напомним, также «Чери Тигго» при развороте вне перекрестка на Чудской не уступил дорогу автомашине ГАЗ-3110, пострадал один человек.

Также 13 мая в 14.30 произошло ДТП в Псковском районе на 15-м километре дороги Псков - Ваулино-Торошино. Как сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области, неустановленный водитель транспортного средства не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля «Сан Енг Кайрон» под управлением мужчины 1957 года рождения. «Сан Енг» получил технические повреждения. Водитель второй автомашины с места ДТП скрылся. Ведется розыск. Никто не пострадал.