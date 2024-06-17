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Как подобрать качественную «незамерзайку» рассказали россиянам эксперты

Как выбрать подходящую анти-фриз жидкость и не купить подделку рассказали россиянам эксперты. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили на портале объясняем.рф.

Фото: Telegram-канал объясняем.рф

Большинство зимних стеклоомывающих жидкостей состоит из смеси спирта, воды, моющих средств, ароматизаторов и красителей.

Обычно используют один из двух спиртов:

изопропиловый — с неприятным запахом, эффективен при температуре до -23 °C, дешёвый, используется чаще всего;

этиловый — нет резкого запаха, сохраняет текучесть при температуре до -80 °C.

Добавлять в «незамерзайку» метиловый спирт запрещено постановлением Роспотребнадзора из-за его токсичности. Если в организм человека попадёт хотя бы 5 мл метанола, будет сильное отправление, от которого пострадают зрение и нервная система. Однако «незамерзайку» часто подделывают, используя в производстве метанол.

Отличить подделку трудно: метиловый спирт не придаёт ей особого запаха или цвета. Поэтому будьте внимательны при покупке: