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Производство автомобилей в России по итогам 2024 года выросло на 33%

Производство автомобилей в России по итогам 2024 года выросло на 33%, в том числе в легковом сегменте на 38%, в легком коммерческом - на 27%, заявил замдиректора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дмитрий Чернов.

«Мы по производству закончили в положительных значениях. По итогам 2024 года на 33% нам производство удалось увеличить... В легковом сегменте на 38%, по легким коммерческим - 27%», - рассказал Чернов в рамках совещания в Совете Федерации «О мерах поддержки предприятий металлургии и машиностроения для предотвращения кризиса в этих отраслях».

Он отметил, что особого внимания заслуживают сегменты грузовых автомобилей и автобусов, в которых рост производства в минувшем году стал незначительным.

«По грузовикам - 7%, и по автобусам всего лишь 1%, поэтому данный сегмент мы видим как объект своего внимания в первую очередь», - отметил Чернов.

По его словам, роста производства удалось достичь за счет инструментов поддержки Минпромторга - льготного автокредитования и лизинга, а также программ поддержки газомоторной техники. В рамках этих программ было реализовано 140 тысяч автомобилей, пишет РИА Новости.