Почему привычка парковаться не делает место собственностью, объяснил эксперт

Несколько метров асфальта во дворе способны рассорить соседей сильнее, чем серьёзные имущественные споры. Почему место для машины так легко превращается в вопрос принципа, и кто на самом деле прав, ответил эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович.

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«Парковочное место во дворе быстро превращается из нескольких квадратных метров асфальта в вопрос принципа. "Я здесь живу двадцать лет". "Я первым приехал". "Я это место зимой расчищал". И вот два соседа готовы разговаривать так, будто делят наследство. Но важно понимать: обычное место для стоянки во дворе многоквартирного дома само по себе не становится личной собственностью только потому, что человек привык там парковаться. Земельный участок и элементы благоустройства относятся к общему имуществу собственников, а пользование общим имуществом должно учитывать права остальных жителей», — отметил Яков Якубович.

Особые случаи с оформленными машиноместами — другая юридическая ситуация. А бытовых историй вокруг обычной парковки огромное количество. Особенно зимой. Представим: выпал снег. Человек утром встал, взял лопату, полчаса расчищал место, вечером поставил машину. Утром уехал. Возвращается — на расчищенном им месте стоит чужой автомобиль. Формально другой человек тоже имеет право пользоваться общим пространством. Но, как поясняет эксперт, с точки зрения человеческих отношений ситуация неприятная. Один приложил усилия, другой воспользовался результатом.

«Когда я был главой Тверского района, мы с соседями старались решать такие вещи через договорённость. И сейчас я придерживаюсь того же принципа. Например, можно вместе с управляющей организацией организовать расчистку двора. У нас управляющая компания предоставляла лопаты, и жители могли участвовать в уборке снега. Если кто-то хотел расчистить место самостоятельно, такая возможность тоже оставалась. На первый взгляд, это мелочь. Но именно такие мелочи влияют на количество конфликтов. Если во дворе есть понятное правило — не «это моё место», а «мы вместе поддерживаем территорию в нормальном состоянии», — напряжение снижается», - заметил Яков Якубович.

Другое дело, когда человек начинает ставить цепочку, конус или складной столбик и фактически объявляет часть общего двора своей собственностью. Это уже не вопрос добрососедства. Самовольно отгородить кусок общей территории нельзя.

«Здесь я бы разделил две вещи: право и порядочность. Право пользоваться общим двором есть у всех. Но наличие права не означает, что нужно пользоваться им максимально эгоистично. Если я вижу, что сосед всю зиму сам расчищает участок, возможно, я могу однажды взять лопату и помочь ему, а не только занять освобождённое место», - пояснил эксперт.

Парковочный конфликт редко бывает только про парковку. За ним часто стоит накопившееся раздражение: один шумит, другой бросает мусор, третий занимает лифт, четвёртый никогда не здоровается. А парковка становится последней каплей. Поэтому, как подчёркивает Яков Якубович, иногда лучший способ решить проблему с машиной — поговорить не только о машине. И договориться о простых правилах: где можно парковаться, как расчищаем снег, что делаем с гостевыми машинами, куда обращаться по поводу уборки территории. Когда правила придуманы самими жителями и понятны всем, необходимость выяснять отношения на уровне «кто первый приехал» становится гораздо меньше, пишет RuNews24.ru.