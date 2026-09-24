Почему привычка парковаться не делает место собственностью, объяснил эксперт

Несколько метров асфальта во дворе способны рассорить соседей сильнее, чем серьёзные имущественные споры. Почему место для машины так легко превращается в вопрос принципа, и кто на самом деле прав, ответил эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович.
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Особые случаи с оформленными машиноместами — другая юридическая ситуация. А бытовых историй вокруг обычной парковки огромное количество. Особенно зимой. Представим: выпал снег. Человек утром встал, взял лопату, полчаса расчищал место, вечером поставил машину. Утром уехал. Возвращается — на расчищенном им месте стоит чужой автомобиль. Формально другой человек тоже имеет право пользоваться общим пространством. Но, как поясняет эксперт, с точки зрения человеческих отношений ситуация неприятная. Один приложил усилия, другой воспользовался результатом.
Другое дело, когда человек начинает ставить цепочку, конус или складной столбик и фактически объявляет часть общего двора своей собственностью. Это уже не вопрос добрососедства. Самовольно отгородить кусок общей территории нельзя.
«Здесь я бы разделил две вещи: право и порядочность. Право пользоваться общим двором есть у всех. Но наличие права не означает, что нужно пользоваться им максимально эгоистично. Если я вижу, что сосед всю зиму сам расчищает участок, возможно, я могу однажды взять лопату и помочь ему, а не только занять освобождённое место», - пояснил эксперт.
Парковочный конфликт редко бывает только про парковку. За ним часто стоит накопившееся раздражение: один шумит, другой бросает мусор, третий занимает лифт, четвёртый никогда не здоровается. А парковка становится последней каплей. Поэтому, как подчёркивает Яков Якубович, иногда лучший способ решить проблему с машиной — поговорить не только о машине. И договориться о простых правилах: где можно парковаться, как расчищаем снег, что делаем с гостевыми машинами, куда обращаться по поводу уборки территории. Когда правила придуманы самими жителями и понятны всем, необходимость выяснять отношения на уровне «кто первый приехал» становится гораздо меньше, пишет RuNews24.ru.