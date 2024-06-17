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С 1 мая премиальные б/у машины из Белоруссии и Киргизии могут подорожать на 25%

Новая система расчета утильсбора для автомобилей, ввезенных из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), повысит их стоимость в среднем на 25%. Об этом следует из постановления кабмина об изменении формулы расчета.

Таким образом власти рассчитывают прикрыть лазейку для дешевой растаможки машин в Белоруссии или Киргизии. Чем дешевле куплена машина в государстве ЕАЭС, тем больше придется доплачивать утильсбор при ее оформлении в России, что сводит на нет существующие выгоды растаможки в странах ЕАЭС.

Для расчета платежей власти потребуют представить не только договор купли-продажи, но и другие документы, в том числе счета-фактуры (инвойсы), спецификации, пассажирские таможенные декларации (ПТД), отгрузочные (упаковочные) листы, транспортные накладные, данные бухгалтерского, налогового учетов, отчеты о денежных переводах, сертификат о происхождении товара и прочие квитанции, следует из проекта постановления правительства. Полученные данные должны сверяться с перечнем цен на машины, которые Минпромторг публикует ежеквартально. И если затраты не совпадают, то владельца обяжут компенсировать разницу.

При отсутствии документов сумма утильсбора будет максимальной и превысит 60% от средней стоимости машины, следует из новой формулы расчета этого платежа, пишут «Известия».

В свете новых правил рынок ожидает заметный рост цен на автомобили, ранее ввозимые по киргизской схеме, рассказали в пресс-службе автомобильного маркетплейса Fresh. Средняя стоимость таких машин варьировалась в диапазоне 3,5–4 млн рублей. После отмены преимуществ этой схемы, итоговая цена на импортируемые машины может увеличиться на 20–25%.