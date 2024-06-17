АвтоМир / Автомобили

Официальную презентацию бренда Belgee проведет «Автосалон №1» на автофестивале ПЛН

Презентация автомобилей Changan и официальная презентация нового бренда Belgee ожидают псковичей на автофестивале Псковской Ленты Новостей в субботу, 20 сентября, на парковке торгово-развлекательного комплекса «Акваполис» в областном центре. Об этом в эфире программы «Беседка» на ПЛН FM (102,6 FM) рассказала руководитель отдела продаж «Автосалона №1» Диана Клюева.

«Отвечая на вопрос, почему решили принять участие. Мы все работаем для людей, с людьми, и хотелось бы поддержать наших добрых друзей в их праздник. 25 лет — это прекрасная дата, прекрасный возраст, я бы сказала, когда уже есть и опыт, и знания, которыми нужно делиться и радовать людей, чем мы с удовольствием поможем, покажем наши новинки, наши бренды, которые уже себя зарекомендовали в Пскове», - сказала Диана Клюева.

Она подчеркнула, что машины из «Автосалона №1» могут подойти различным категориям граждан.

«Changan, который мы продаем с 2023 года, это прекрасные автомобили. Под каждую категорию людей можно найти все, что угодно, начиная от самых простых седанов, заканчивая премиальными внедорожниками. И представим, наконец-то, свои новинки официально, это второй бренд Belgee», - добавила Диана Клюева.

Напомним, «Автосалон №1» выступает партнером автофестиваля-выставки «Автомир Пскова-25». Здесь будет работать выставка новинок автопрома от псковских автосалонов. Помимо этого, мы готовим развлечения для всех гостей, включая зоны активностей, розыгрыш призов и подарков, а также можно будет послушать шоу автозвука от команды PRT Pskov Racing Team.

Время проведения: 20 сентября с 12:00 до 15:00.

