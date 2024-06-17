АвтоМир / Автомобили

Алексей Севастьянов: Производство автомобилей иностранных брендов налажено в РФ

Зачастую, когда речь идет о российских автомобилях, принято вспоминать Lada и «Москвич», но экс-генеральный директор ЗАО «Авто-Русь», депутат Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов, комментируя предложение увеличить утильсбора на ввозимые физлицами в РФ автомобили с моторами мощностью 160 л.с. и выше, напомнил, что в стране есть достаточно сборочных заводов, на которых уже создают машины китайских брендов.

По мнению Алексея Севастьянова, идея с увеличением утильсбора на импортные машины хороша только в том случае, если это будет мерой поддержки всей машиностроительной отрасли, а не одного конкретного завода, которому нужна помощь. Также Алексей Севастьянов поделился мнением о том, в каком случае российская промышленность будет процветать.

«На мой взгляд, производство автомобилей иностранных брендов налажено в России. Это не просто сборка, а более детальная проработка, включая кузовные работы и завод двигателей. Это поддержка российского автопрома с новыми рабочими местами, налогами и заводами. Я поддерживаю это. А если мы просто выделим один завод, который надо почему-то за уши вытянуть, потому что сегодняшний потребитель не признает их продукцию столь надежной, это неэффективная мера, это никак не сподвигнет производителя данного продукта работать над качеством», — отметил Алексей Севастьянов в беседе с корреспондентом ПЛН FM.

Он также подчеркнул важность широкого ассортимента автомобилей, производимых в России: «Если линейка, которую предоставит Минпромторг, широкая, то я, в принципе, поддерживаю (увеличение утильсбора на импортные машины - ред.). Надо рассмотреть, какое количество автомобилей и каких брендов сегодня производят на территории Российской Федерации. Конечно, хотелось бы более локальное участие этих производств в субъектах, чтобы мы делали и пластик, и сидения, и двигатели, чтобы все это делалось на территории России, а не просто это была крупноузловая сборка. Если на это будет сделан упор, то мы можем говорить о промышленности, о развитии, о конкуренции, что немало важно».

Ранее сообщалось, что в Минпромторге считают необходимым распространить утильсбор на ввозимые физлицами в РФ автомобили с моторами мощностью 160 л.с. и выше.