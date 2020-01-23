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Сэкономленные из-за бесснежной зимы деньги на уборку псковских улиц останутся на содержание улично-дорожной сети

Деньги, которые из-за бесснежной зимы удалось сэкономить на уборке псковских улиц, по-прежнему пойдут на содержание улично-дорожной сети. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом 28 января на пресс-конференции, посвященной уборке улиц, сообщила замглавы администрации Пскова Елена Жгут.

«Сэкономленные из-за бесснежной зимы деньги в любом случае останутся на содержание улично-дорожной сети. Если снега так и не будет, мы сможем лишний раз помыть остановки, чаще убирать смет», - отметила Елена Жгут.

Кроме того, другой гость пресс-конференции, руководитель управления городского хозяйства администрации Пскова Николай Баринов подметил, что пока об экономии говорить рано.

«Мы не застрахованы от природных явлений. Поэтому получающаяся экономия - пока фиктивная. Например, с 15 ноября до 15 декабря может выпасть столько снега, что мы будем вынуждены потратить средства, которые пока удается сэкономить. Это мы должны брать в расчет», - подчеркнул Николай Баринов.