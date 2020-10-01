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В Пскове изменят режим работы светофора на перекрестке улиц Труда - Школьная

В Пскове изменят режим работы светофора на перекрестке улиц Труда - Школьная. Об этом рассказал начальник отдела ГИБДД УМВД по городу Пскову Владимир Папорт 1 октября в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей.

По словам Владимира Папорта, введение перекрестков с круговым движением не только ускорило трафик в одних местах, но и создало новые трудности. Один из них - существующий режим работы светофора, который останавливает поток транспорта.

Сейчас ГИБДД с УГХ просчитывает, как оптимально увеличить работу данного светофорного объекта, чтобы он не останавливал поток транспорта с улицы Труда, со стороны Леона Поземского.

С февраля 2019 года на перекрестке Труда - Школьная введена третья фаза работы светофора, во время которой разрешено двигаться только пешеходам. После открытия новой развязки улиц Труда и Поземского настройки светофора вызвали дорожные заторы.