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Советский мост в Пскове откроют для движения в ночь на понедельник

Ограничение движения автотранспорта на Советском мосту, участке улицы Поземского от улицы О. Кошевого до улицы Милицейской, участке улицы Труда от Поземского до Школьной, а также на улице Волкова будет действовать до конца воскресенья, 11 октября.



Фото: Анна Смирновская, «Жесть по-псковски↕, ВКонтакте

Напомним, движение на этих участках перекрыто в связи с проведением работ по замене инженерных сетей и восстановлению дорожного покрытия в рамках реконструкции улицы Леона Поземского.

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В качестве объезда определены мост Александра Невского, Кузнецкий и Инженерный мосты, сообщили Псковской Ленте Новостей в УГХ Пскова.

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Администрация города приносит горожанам извинения за неудобства, просит учесть данную информацию при планировании поездок и при возможности заране выбирать пути объезда. При движении просят обращать внимание на существующую схему организации движения и неукоснительно выполнять требования дорожных знаков.