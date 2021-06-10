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На дороге у монумента «Ледовое побоище» в выходные ограничат движение транспорта

На время проведения концертов на горе Соколиха 12 и 13 июня будет ограничено движение транспорта. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОГИБДД УМВД РФ по Псковскому району, в эти дни с 17.00 до 22.00 будет закрыто движение по автодороге Солоново - Хотицы, у монумента «Ледовое побоище».

Проезды к монументу «Ледовое побоище» со стороны дороги Псков – Гдов, со стороны жилого квартала микрорайона Овсище будут закрыты. Проехать сюда смогут только обладатели пригласительных билетов. Будет организован пропускной режим со стороны автодороги Псков – Муровицы.

Оставить автомобиль можно будет на автодороге Солоново – Хотицы, а также на парковке у монумента.

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Напомним, с 12 по 13 июня в Пскове в рамках проекта «На страже мира. Александр Невский 800» под открытым небом состоятся концерты Губернаторского симфонического оркестра совместно с приглашенными музыкантами. Для зрителей предусмотрят стулья и скамейки, однако им рекомендуют взять с собой пледы, чтобы не замерзнуть.