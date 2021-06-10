АвтоМир / Дороги

В Пскове планируют перенос остановок «Летний сад» на Октябрьском проспекте

В Пскове планируют перенос автобусных остановок «Летний сад» на Октябрьском проспекте. Об этом сообщил 11 июня в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове начальник ГИБДД УМВД по городу Пскову Владимир Папорт.

Фото: pskov.camera

Отвечая на вопросы радиослушателей, Владимир Папорт рассказал, что устройство «кармана» на автобусной остановке «Дом советов» на Октябрьском проспекте невозможно из-за расположения автобусной остановки.

Владимир Папорт отметил также, что есть проект изменения автобусных остановок «Летний сад» на Октябрьском проспекте. Остановка при движении от железнодорожного вокзала в центр сместится ближе к гостинице «Октябрьская». Вторая остановка, находящаяся напротив, будет расположена ближе к кинотеатру «Победа». По словам гостя студии, эти решения обеспечат наибольшую пропускную способность Октябрьского проспекта.