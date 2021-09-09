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Фотофакт: В Пскове затопило пешеходный переход

В Пскове утром 13 сентября затопило пешеходный переход на улице Звездной у дома 18. Им пользуются учащиеся лицея №21, сегодня многие переходили дорогу в неположенном месте.

По состоянию на 8.20 на месте работала дорожная служба.