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Стояние на бугре

Жителям улицы Розы Люксембург объяснили, как появилась идея перекинуть к ним временный мост на время реконструкции Ольгинского и почему нельзя его построить у радиозавода. А они собрали подписи против и объяснили, чего боятся.

В семь вечера 20 декабря в Пскове уже тьма непроглядная. Так что собрались под покровом ночи. Но никаких тайн, напротив – честный разговор. Жители пятого и шестого домов по улице Розы Люксембург обступили главу администрации Бориса Елкина и главу города Елену Полонскую. Встали на пригорке, где высятся их дома. Крутой спуск уходит отсюда к Великой. Ландшафт этого места в ближайшее время может измениться так же круто.

«Мы вас слушаем, говорите», - предложили собравшиеся. Совсем скоро выяснилось, что едва ли не каждый имел в виду.

«Собрались по, наверно, на первых порах не очень приятному для вас вопросу. Знаем, что есть определенная напряженность с вашей стороны, недовольство и опасение», - Борис Елкин назвал все своими именами.

Эти не самые приятные эмоции «люксембуржцы» испытали, когда был обнародован новый план по строительству дублера Ольгинского моста. Переправу, построенную в 1911 году и в последний раз реконструированную в 1970-м, будут разбирать до царских свай и возводить заново. На это время планируется соорудить временный мост. Последняя на сегодняшний день идея – перекинуть его от улицы Розы Люксембург до улицы Профсоюзной.

«Ключевое, между двумя берегами Великой есть автобусное и пешеходное сообщение. Ежедневно не одна тысяча человек переходит реку. В створе Комсомольской площади напрашивается постоянный мост, - объяснил Борис Елкин, почему прежнюю локацию отмели как место возведения временной переправы. - Он из градплана был исключен, но, я думаю, мы его вернем. Там, правда, придется немного радиозавода снести, самую малость. Но это не предмет нашего сбора. А пешеходам, если идти вокруг, крюк порядка четырех-пяти километров».

«Ничего страшного», - «люксембуржцам» в этот вечер совершенно не было дела до проблемы каких-то пешеходов. Они для чего-то затребовали фамилию, имя и отчество проектировщика. Оказалось, что Елена Трошкова из «СДМ Проекта» стоит тут же. И нужна она для спора о весе железобетонных балок, СНиПах, СанПиНах и принадлежности придомовой территории. А Бориса Елкина слушать все-таки хотели, так что одергивали друг друга в самые шумные моменты: «Слушайте!», «Дайте договорить!»

«Какие компенсационные моменты мы можем предусмотреть? На самом деле, много чего. Например, замену окон», - предложил глава администрации.

Городские власти готовы в нескольких домах поставить новые окна с шумоподавлением и специальными клапанами, пропускающими свежий воздух без пыли и гари.

«Швы трещат! Кампус строят, а мы трещим по швам, - опасались жители новых затяжных работ под своими окнами. – Мы живем на стройке. Устали от этого ремонта кампуса. Устали!»

И с этим готов согласиться едва ли не каждый горожанин.

«С точки зрения сохранения зеленой зоны, проектировщик посмотрел, большинство деревьев мы не затрагиваем», - Борис Елкин старался рассмотреть все спорные моменты.

«Мы их зальем бетоном», - попытался кто-то съехидничать.

«Зачем?» - удивился Борис Елкин, такого юмора он явно не оценил, уж что-что, а в борьбе с деревьями он пока замечен не был, исключительно в посадках.

Другим таким тонким местом были сроки существования временной переправы.

«Временный мост, от его возведения до разборки, планируется в течение трех лет», - обозначил Борис Елкин сроки.

«Три года он строиться будет?» - совсем не то услышали жители домов.

«Монтаж плюс демонтаж, все вместе, - еще раз проговорил градоначальник. - Строиться будет, грубо говоря, полгода, потом функционировать, перепустим движение снова по Ольгинскому – разберем».

Очень к месту собравшиеся вспомнили старую русскую истину о том, что нет ничего более постоянного, чем временное. Все их опасения более чем понятны. Не единожды город проходил ситуацию, когда ожидания и обещания кардинально расходились с реальностью.

«Мы опасаемся, что проект затянется, - говорили они. - Вы представьте тот поток, который существует на Рижском проспекте, мы его запускаем на эту двухполосную дорогу. Мы с вами получаем коллапс по всей улице, где находятся школа, детская поликлиника. Дополнительная нагрузка ляжет на улицы Петровскую и Киселева. Круглые сутки будут ходить машины».

В этот момент даже вообразить было страшно, чем закончилось бы дело, если бы строительство Ольгинского моста затевалось сегодня, а не 110 лет назад. Вероятно, не было бы в городе никакого Ольгинского моста.

«Я разделяю и понимаю опасения. Однако у меня встречный вопрос, - смогла воспользоваться паузой в шуме Елена Полонская, но договорить смогла не сразу. - Какое у вас предложение?».

Предложение было такое: временную переправу сделать исключительно пешеходной с подъездом автобусов с обеих сторон. Старожилы и вовсе припомнили, как во время последней реконструкции Ольгинского моста между берегами «за три копейки» курсировали два катера.

«На сегодняшний день город встал перед важной задачей, - смогла, наконец, Елена Полонская до конца проговорить свою мысль. - Нам требуется реконструкция Ольгинского моста. Срочно. В том состоянии, в котором он находится, он не может дальше функционировать. Есть жесткая необходимость у города. Мы свой город продвигаем, как туристический, как город пешеходно доступный для туристов. Город должен быть комфортным для людей, для жителей и туристов. Мы понимаем, что на три года вынуждены будем закрыть движение по Ольгинскому мосту. У нас не будет связующего звена с центром города. Пока идет реконструкция, мы должны как-то передвигаться».

Идеи у местных не заканчивались. Например, построить временный мост параллельно Ольгинскому, отремонтировать старый, «и будет два моста». Все, что угодно, лишь бы не под своими окнами.

«Там Кремль, - пояснил Борис Елкин. - Мы даже не можем уширить существующий мост, потому что там памятник культурного наследия».

Тогда в очередной раз перенеслись на Комсомольскую площадь. Местные жители задались вопросом: «А где там жилые дома?» Этому вопросу очень удивились бы жители улицы Леона Поземского, уже находящиеся в самом центре затяжной реконструкции.

Жители улицы Розы Люксембург передали Борису Елкину 374 подписи против временной переправы, нашли в себе силы поблагодарить за встречу и попросили быть услышанными.

«В соответствии с теми посылами, которые дают нам жители, сядем за стол с проектировщиками, - в комментарии для журналистов по итогам встречи обозначил ход дальнейшей работы Борис Елкин. - Посмотрим, в какие затраты может выйти пешеходный мост. Жители выразили свое желание устройства только пешеходного моста. Мы понимаем, что это может быть не совсем удобно, но подумаем, какие есть варианты».

Ясно, что прошедшая накануне встреча - это только начало длинной истории. Поэтому не приходится сомневаться, что мы еще не раз будем обсуждать повороты в развитии этого резонансного сюжета.

Юлия Магера