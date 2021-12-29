Автолюбители обратили внимание ГИБДД на неосвещенные «зебры» у псковской школы

На пешеходном переходе у школы №25 в городе Пскове нет освещения. Внимание ОГИБДД УМВД России по городу на эту проблему в телеграм-канале «Убитые дороги Пскова» обратили автолюбители.
Фото здесь и далее: телеграм-канал «Убитые дороги Пскова»
«Пешеходные переходы у школы №25 на Западной улице во мраке. Вообще не удивительно, почему продолжают сбивать людей на переходах», - говорится в сообщении.
Автолюбители также отметили, что в Пскове продолжают требовать установку бело-лунных секций светофоров при условии того, что «даже обязательные и элементарные вещи по освещению переходов не выполнены».
Ранее сообщалось, что бело-лунные сигналы в Пскове появятся на 26 светофорах.