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АвтоМир / Дороги

Рамка весового контроля в Гдовском районе не работает по вине подрядчика

03.02.2022 21:46|ПсковКомментариев: 0

Рамка весового контроля не работает в Гдовском районе из-за недобросовестного подрядчика, пишет газета «Гдовская заря».

Фото: архив редакции газеты «Гдовская заря»

Неработающая металлическая рамка весового контроля, которая расположена на участка автомобильной дороги Псков — Гдов — Сланцы — Кингисепп — Куземкино — Краколье, давно привлекает внимание автомобилистов.

Специалисты комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области несколько раз сообщали о переносе сроков сдачи объектов. Сначала причиной стало изменение погодных условий, затем - неполадки на этапе пусконаладочных работ. 

В итоге автоматический пункт весогабаритного контроля до сих пор не работает. В профильном комитете пояснили: государственный контракт, заключенный в рамках реализации регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», будет расторгнут. Процедуру уже начали по отношению к подрядной организации, которая не выполнила свои обязательства перед заказчиком ГБУ ПО «Псковавтодор».

После расторжения контракта объявят дату нового аукциона. К подрядчику, не выполнившему работы, применят штрафные санкции за несоблюдение обязательств в соответствии с условиями госконтракта.

Теги: #дороги #Гдовский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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