Замена продленных «прав», штрафные баллы и шпаргалки на экзаменах: о работе МРЭО ГИБДД

Начальник МРЭО Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области Виталий Соловьёв в программе «На пятой передаче» на радиостанции «ПЛН FM» (102.6 FM) рассказал о замене водительских удостоверений и приеме экзаменов у будущих водителей.

Продления не будет

Автоматическое продление на три года действует для водительских удостоверений, срок действия которых истекал в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года. Если ваши права заканчивались в эти даты, они считаются автоматически продленными на три года. Никаких действий от водителя не требовалось. Не нужно было менять физический документ: все изменения фиксировались в электронной базе ГИБДД. Продление было однократным, о новом на сегодняшний день пока не объявлено. Поэтому сейчас важно не упустить срок окончания.

Не запрещается поменять главный водительский документ до истечения срока продления. А кому-то выгоднее подождать истечения указанного срока действия. В Госавтоинспекции Псковской области отмечают большой прирост обращений за заменой.

Если за весь 2025 год в Псковской области было выдано 15,5 тысяч водительских удостоверений, то по состоянию на середину сентября 2026 года - уже 13,5 тысяч. За аналогичный период прошлого года было выдано 10 тыс. удостоверений.

Как поменять

Для замены потребуются: медицинская справка установленного образца и оплата госпошлины. Для замены, обмена, первичного получения или при утрате размер госпошлины составляет 4 000 рублей. Если вы получаете водительское удостоверение международного образца, оно стоит 3 200 рублей.

Записаться на замену можно через портал «Госуслуг». Затем нужно приехать в МРЭО в назначенное время. В течение 10-15 минут вы получите новое водительское удостоверение. Если нет возможности записаться через «Госуслуги», можно прийти в подразделение МРЭО, взять талон электронной очереди, подойти в назначенное время и провести замену. По федеральному закону в течение пяти дней Госавтоинспекция должна обеспечить доступность государственной услуги.

Замена водительского через МФЦ

Можно оформить документы через многофункциональные центры предоставления Госуслуг, которые сейчас есть в каждом районе. Здесь проходит аналогичная процедура, только она длиннее по срокам. Если в МРЭО на замену удостоверения отводится пять рабочих дней, в МФЦ процедура может занять до 15 дней.

Цифровые справки

С 1 марта 2027 года вступит в силу новый порядок взаимодействия Госавтоинспекции с медицинскими организациями. Больше не нужно будет носить справки в бумажном исполнении. Инспектор увидит медицинское заключение в электронном виде. В документе будут указаны медицинские ограничения для управления транспортом при их наличии. В этом случае придется пройти дополнительное медицинское обследование в течение трех месяцев. Если сведения не подтверждаются, право управления сохраняется. Если подтвердится, водительское удостоверение автоматически аннулируют.

По мнению начальника МРЭО Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области Виталия Соловьёва, новый порядок упростит взаимодействие. Сейчас если возникают сомнения в подлинности медицинского заключения, приходится делать дополнительные запросы в медицинские организации. При новом порядке электронного взаимодействия основным при принятии решения будет наличие медицинского заключения.

Новые категории без сдачи экзаменов

Некоторые водители могут обнаружить новые категории в водительском удостоверении после замены. Изменения произошли еще с 1 апреля 2024 года. Если у вас ранее была категория СЕ, и при этом у вас уже более года есть открытая категория В, то категорию ВЕ вам откроют без обучения и без экзаменов. Ее проставят автоматически при обмене водительского удостоверения. Аналогично для категории DЕ. С 2024 года категория СЕ стала наивысшей. Раньше наивысшей категорией считалась DЕ.

Действуют ли продленные «права» за границей?

Продление проводилось согласно российскому законодательству. В соответствии с Венской конвенцией для управления автомобилем необходимо действующее национальное удостоверение. Для выезда за границу водительское необходимо поменять.

Штраф за езду с просроченными правами

Размер штрафа составляет от 5 000 до 15 000 рублей, согласно части 1 статьи 12.7 КоАП РФ. Штраф грозит только в момент управления автомобилем. При выявлении правонарушения на дороге инспектор отстранит вас от управления транспортным средством. Возможно, придется также оплатить эвакуацию на штрафстоянку и расходы за хранение на спецстоянке.

Приём экзаменов

В среднем за год в Псковской области впервые получают водительское удостоверение около 2 000 человек. С начала 2026 года получено 1 600 документов. В основном новые водители получают первое водительское по категории B.

В 2024 году в связи изменениями в законодательстве, упрощена сдача экзаменов: увеличено от пяти до семи количество допускаемых штрафных баллов. Процент сдачи из-за этого увеличился по сравнению с прошлыми годами. Если раньше с первого раза сдавали до 10% с первого раза, сейчас этот показатель увеличился до 20%. Процент сдачи со второго раза вырос от 20% до примерно 35%.

Семь баллов сразу можно получить за грубое нарушение: проезд на запрещающий сигнал светофора (например, желтый) или выезд на встречную полосу.

ДТП с участием молодых водителей

Произошедший рост количества ДТП с участием молодых водителей (стаж до 2 лет) начальник МРЭО связывает с качеством обучения: оно не поменялось, а порядок сдачи экзаменов немного упростился. Раньше кандидат в водители мог совершить ошибку и получить отрицательную оценку. Сейчас с определенным набором нарушений человек уже получает удостоверения водителя, и качество обучения при этом не меняется.

Госавтоинспекция ведет свою статистику по работе автошкол. Когда публичный рейтинг автошкол появится в общем доступе, все желающие смогут его увидеть и сделать выводы.

В 2026 году отмечено 30 ДТП с участием молодых водителей. По каждому такому случаю проводится проверка, проверяется правильность выполнения всех регламентных процедур при приеме экзамена, сравниваются показатели работы инспекторов, которые принимали экзамены у данного кандидата. Проводится анализ и при необходимости принимаются меры.

Что бывает за «шпаргалки» на теоретическом экзамене

Практическая часть экзамена дается сложнее. Процент сдачи теоретического экзамена в среднем по области составляет 70% с первого раза.

С мая 2026 года вступили в силу изменения в законодательстве по «шпаргалкам». Некоторые умельцы пытаются прибегать к помощи различных технических устройств. Использование литературы, видео и аудиосредств было запрещено и прежде. Если раньше при выявлении таких случаев экзамен просто прекращался, экзаменуемому ставили отрицательную оценку, сейчас эту меру ужесточили. При обнаружении технических средств результаты аннулируются. Экзаменуемому отказывают в предоставлении госуслуги. В течение года после запрещается сдавать экзамен. Пройти процедуру в другом регионе не получится, инспектор увидит эти данные об отказе в предоставлении государственной услуги в информационной базе.

С мая 2026 года было выявлено около 20 таких случаев. В основном к ухищрениям прибегают иностранные граждане, для которых упростили порядок обмена национального водительского удостоверения по категории B. Для них практический экзамен отменен, нужно сдать теорию.

Обжалование решений по экзаменам

Досудебное обжалование решений – это единичные случаи. Если поступает жалоба, ее рассматривает специальная комиссия. Она детально рассматривает жалобу, просматривает видео процесса приема экзамена и делает вывод – аннулировать результаты экзамена или оставить в силе. Результаты аннулируются очень редко.

Денис Бахтин