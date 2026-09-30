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Количество ДТП с детьми выросло более чем на 30% в Псковской области

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Количество дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних увеличилось более чем на 30% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщалось в рамках очередного заседания межведомственной региональной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения под председательством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова во вторник, 29 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона. 

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Глава региона сообщил, что с января по август этого года общее количество ДТП осталось практически на уровне прошлого года, изменения незначительные. Особое внимание Михаил Ведерников обратил на статистику детского дорожно-транспортного травматизма. «Количество аварий с участием несовершеннолетних выросло больше чем на 30%. Число пострадавших детей увеличилось еще на 37%. К сожалению, один ребенок погиб», — сказал губернатор.

Глава региона поручил проанализировать ДТП с участием детей, выделить причины аварий и разработать дополнительный комплекс профилактических мероприятий.

Остановился Михаил Ведерников и на вопросах обслуживания автомобильных дорог и организации движения в осенне-зимний период. Необходимо создать резерв противогололедных материалов и подготовить необходимую снегоуборочную технику, добавил губернатор.

В ходе совещания глава региона проконтролировал исполнение решений, принятых на предыдущих заседаниях комиссии. Кроме того, участники комиссии обсудили механизм проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения водителей-участников ДТП и последующего привлечения их к административной ответственности.

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