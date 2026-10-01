Новая Советская: Без заборов и с парковками

Три главных дорожных ремонта 2026 года в Пскове - покрытие на мосту Александра Невского, улицы Поземского и Советская. По первым двум работы еще продолжаются, а по Советской результаты уже налицо. Давайте немного прогуляемся по улице и посмотрим, что изменилось. Советская уступает по ширине и значению главной транспортной магистрали в центре города, но играет важную роль. В этом все убедились в дни закрытия на асфальтирование, когда все поехали на Октябрьский, пробка стояла от Ольгинского моста.

Заужение

За время ремонта дорога немного видоизменилась. Авторы переустройства улицы подошли рационально. Не стали сохранять широкую дорогу с запретами на остановку и стоянку, а просто убрали «лишние» куски проезжей части. И заменили ее на зеленую зону.

Местами проезжая часть оказалась заужена до двух полос. Как раз у пешеходных переходов. Теперь парковка перед ними исключена с помощью выступов газонной части, где стало чётко видно: две полосы движения. Это сделано для улучшения просматриваемости и обеспечения так называемого «треугольника видимости». В результате сами пешеходные переходы стали короче и следовательно, безопаснее.

Один из самых ярких примеров – участок возле ЦУМа. Прежде там оставляли автомашины посетители, частично скрывая видимость пешеходов.

Похожая история с выездами с прилегающей территории. Парковочные карманы заканчиваются за несколько метров до них. Обзор стал лучше.

Пешеходные зоны расширили, появилась тактильная плитка. Теперь должно хватить места и велосипедистам. Изменение конфигурации позволило расширить тротуары, что должно благотворно сказаться на качестве содержания дорог. Дорожки теперь можно будет убирать более оперативно. Это касается и очистки механизированным способом и распределения противогололедных материалов. Раньше приходилось убирать вручную: не хватало ширины и мешали деревья посередине тротуара.

Парковки

На обновленной улице теперь чётко определены парковочные места. По ощущениям, с «карманами» для автомобилей пространства даже стало больше.

На Советской от ЦУМа до площади Победы исчезло несколько дорожных знаков, ограничивающих парковку. Отсутствуют:

- Знак 3.29 «Стоянка запрещена по нечётным числам месяца» у «Дома Брылкиной» (Советская, 33);

-3.30 «Стоянка запрещена по чётным числам месяца» у дома 48 (зона действия от Детской в сторону Детского парка);

-3.27 «Остановка запрещена» у храма Николая Чудотворца со Усохи (Советская, 19).

Впрочем, выводы пока делать рано. Часть знаков на обычных стойках просто была демонтирована на время работ. А висевшие на опорах освещения сохранились.

Разумеется, не бывает парковок без выделенных мест стоянки для людей с ограниченными возможностями. Они подготовлены, только пока не обозначены знаками и разметкой. Узнать эти места можно по понижению тротуаров на парковочных карманах: 1) возле ЦУМа 2) у «Золотой рыбки» и 3) у «Лидера» и в районе спортклуба «Мастер». Это наиболее крупные объекты притяжения. Детский парк в этот список не вошел, потому что уже имеет полноценную парковку.

Пока нет знаков для людей с ограниченными возможностями, там паркуются «елочкой» водители. Неудивительно: на таких машиноместах предусмотрена парковка по нормативу 3,5 метра. В остальных местах «глубина» кармана составляет 2,5 метра.

Без ограждений

Несмотря на заужение в отдельных местах, габарит дороги стал единым на всем протяжении участка – 12 метров (две полосы по 3,5 метра плюс карманы по 2,5 метра). Раньше он был «плавающим» и мог отличаться. Важный момент – на обновлённой Советской не будет металлических пешеходных ограждений. В прошлом сам факт их существования неоднократно подвергался заслуженной критике. Водители прогуливались по проезжей части до ближайшей «дырки». Были вопросы и по эстетической составляющей. Согласно техническому заданию, в ходе работ демонтировано 704 метра ограждений. Немаловажный момент для старинной улицы с интересной архитектурой. Вдобавок прежде при остановке автомобиля приходилось высаживаться на зеленую зону. Теперь в большинстве мест под ногами будет сразу тротуар.

У псковичей было много вопросов по поводу высадки деревьев на улице Советской. Озеленение планируется в рамках отдельного муниципального контракта. Однако особого зеленого чуда ждать не стоит. Втыкать новые насаждения где попало не получится. По существующим строгим нормативам не везде можно посадить дерево. Требуется определенное расстояние до проезжей части и до зданий.

Полностью заменен бордюрный камень. Установлены новые светофоры на перекрестке Советской, Некрасова и Георгиевской. Смонтировано дополнительное освещение на трех пешеходных переходах.

Не все работы завершены. Планируется оснащение необходимым комплектом дорожных знаков. И здесь могут быть сюрпризы. Сейчас только в одном месте на обновленном участке Советской имеется три полосы: на перекрестке с Некрасова и Георгиевской. В правых полосах перед перекрестком действует запрет на остановку транспорта со знаками 3.27. У дома 39 по Советской нельзя исключать появление знака направления движения по полосам (в направлении площади Победы). Правая полоса для поворота направо на Георгиевскую, из левой - прямо и налево на Некрасова. Собственно, сейчас обычно так и происходит. Официальный срок окончания работ на Советской – 25 декабря. Возможно, увидим новации до этой даты.

Денис Бахтин