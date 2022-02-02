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АвтоМир / Дороги

Порядка 60 миллионов рублей направят на улучшение состояния дворов Великих Лук

04.02.2022 17:04|ПсковКомментариев: 0

Порядка 60 миллионов рублей направят на улучшение состояния дворов Великих Лук. Об этом глава города Николай Козловский сообщил в своем еженедельном обращении в инстаграм-аккаунте.

«Обязательно продолжится реализация федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" и муниципальных программ. На улучшение комфортной городской среды внутри дворов планируется потратить порядка 60 миллионов рублей. Ремонт дворовых территорий планируется на основании наказов великолучан. Эту работу на особом контроле держат депутаты городской думы», - отметил Николай Козловский.

В этом году также обустроят две спортивные площадки: на городском пляже и во дворе домов №22, корпус 1, №24 и №26 по улице Маршала Жукова. В настоящее время готовится сметная документация.

Теги: #великие луки #финансирование #ремонт дворов
Источник: Псковская Лента Новостей
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