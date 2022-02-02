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АвтоМир / Дороги

Неработающую кнопку светофора у Детского парка в Пскове заменили

07.02.2022 17:36|ПсковКомментариев: 0

Неработающую кнопку светофора на Октябрьском проспекте у Детского парка в Пскове заменили. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщил заместитель начальника управления городского хозяйства администрации Пскова Александр Грацкий.

«Была поломка. Неработающую кнопку на переходе у Детского парка сегодня уже заменили», - прокомментировал он.

На неработающую кнопку светофора псковичи пожаловались в соцсетях. Свои замечания горожане оставили в группе «Жесть по-Псковски» в социальной сети «ВКонтакте».

«Вторую неделю не работает (глючит) кнопка светофора на переходе у Детского парка», - отметил подписчик.

Участница сообщества высказала предположение, что проблема может быть связана с настройками светофоров. «Часто замечала, что пешеходные светофоры с кнопкой работают по принципу нажатия кнопок с двух сторон. На "Максимусе" можно очень долго ждать зеленый, пока на другой стороне не нажмут», - добавила подписчица.

Теги: #дороги Пскова #светофор
Источник: Псковская Лента Новостей
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