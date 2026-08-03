Псковская область поднялась на 54-е место среди регионов РФ по качеству дорог

Псковская область поднялась на 54-е место в рейтинге регионов РФ по качеству дорог, следует из результатов исследования РИА Новости.

Доля автодорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности соответствующих дорог на конец 2025 года в Псковской области составила 48,8%. Плотность автодорог общего пользования с твердым покрытием - 323 квадратных километра.

Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге за 2025 год заняли следующие позиции:

11 место - Санкт-Петербург;

23 место - Калининградская область;

25 место - Мурманская область;

28 место - Ленинградская область;

29 место - Новгородская область;

42 место - Вологодская область;

43 место - Ненецкий автономный округ;

48 место - Республика Карелия;

85 место - Архангельская область.

Качество автомобильных дорог традиционно остается одной из ключевых инфраструктурных проблем страны, от решения которой во многом зависят динамика экономического роста и качество жизни. Как отмечают эксперты, в последние годы ситуация в этой сфере постепенно улучшается: если в 2020 году нормативам соответствовало 50,4% региональных и местных дорог в совокупности, то в конце 2025 года - уже 55,2%. При этом доля дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативам, составляет в конце 2025 года 56,3%, а доля местных дорог общего пользования - 54,7%.

В то же время различия по качеству дорог между субъектами РФ остаются весьма значительными и во многом обусловлены природно‑климатическими, экономическими и административными аспектами.

Лидером рейтинга по качеству дорог остается Москва с показателем доли автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения и местного значения, отвечающих нормативным требованиям, равным 100%. В лидирующую пятерку рейтинга также входят Челябинская область, Республика Ингушетия, Севастополь, Ханты-Мансийский автономный округ, где доля автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, находится в диапазоне от 81,7% до 84,6%. Республика Ингушетия выделяется в стране очень высокой плотностью автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием (больше только в городах федерального подчинения - Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе).

Наиболее неблагополучно ситуация обстоит в Архангельской области, где нормативным требованиям отвечает только 17,2% автомобильных дорог общего пользования. В том числе в регионе нормативным требованиям отвечает 34% автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и всего 7% автомобильных дорог местного значения. При этом эксперты подчеркивают, что в Архангельской области в дорожной сфере наблюдается позитивная динамика, и доля дорог, отвечающих нормативным требованиям, в последние годы постоянно растет.

В замыкающей пятерке рейтинга также Волгоградская и Кировская области с долей автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения составляет менее 30%.

Напомним, в общероссийском рейтинге за 2024 год Псковская область заняла 55-е место по качеству дорог.