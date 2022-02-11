АвтоМир / Дороги

Схема движения на перекрестке Вокзальной и Советской изменится в ближайшие дни

Изменение схемы движения на перекрестке улиц Вокзальной и Советской в Пскове произойдет в ближайшие дни. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил заместитель начальника управления городского хозяйства Александр Грацкий.

Изменение предусмотрено постановлением администрации Пскова №113 от 27 января 2022 года «О временном прекращении движения автотранспорта при производстве работ». На время капитального ремонта улицы Яна Фабрициуса изменятся дорожные знаки на перекрестке.

Для обеспечения безопасного движения общественного транспорта участок улицы Советской и Вокзальной при движении от Ротной в сторону железнодорожного вокзала станет главной дорогой. При движении по улице Вокзальной со стороны вокзала транспорту будет необходимо уступить дорогу.

Об установке новых дорожных знаков администрация Пскова сообщит дополнительно.

Напомним, ограничение движения на участке улицы Фабрициуса введено до конца 2022 года.