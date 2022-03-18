Весенние дорожные работы начались в Новосокольническом районе

Весенние ремонтно-восстановительные дорожные работы начались в Новосокольническом районе. Об этом администрация Новосокольнического района сообщила в социальной сети «ВКонтакте».
Фото здесь и далее: администрация Новосокольнического района
Сегодня, 19 марта, подрядная организация «АДП-60» работает на автодорге Новосокольники - Великие Луки.
«В настоящее время на дорогах района ввели ограничения на движение техники с тяжелыми грузами, однако во время таяния снега и разбухания почвы местами дорожное покрытие не выдерживает нагрузки и появляются выбоины. В этом случае временно поможет ямочный ремонт», - пояснили в районной администрации..