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Весенние дорожные работы начались в Новосокольническом районе

Весенние ремонтно-восстановительные дорожные работы начались в Новосокольническом районе. Об этом администрация Новосокольнического района сообщила в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: администрация Новосокольнического района

Сегодня, 19 марта, подрядная организация «АДП-60» работает на автодорге Новосокольники - Великие Луки.

«В настоящее время на дорогах района ввели ограничения на движение техники с тяжелыми грузами, однако во время таяния снега и разбухания почвы местами дорожное покрытие не выдерживает нагрузки и появляются выбоины. В этом случае временно поможет ямочный ремонт», - пояснили в районной администрации..