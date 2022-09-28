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Продолжается ремонт дороги Опочка – Дубровка – граница с Республикой Беларусь

Строительные работы продолжаются на автодороге Опочка - Дубровка - граница с Республикой Беларусь в Себежском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ГБУ ПО «Псковавтодор».

Фото здесь и далее: ГБУ ПО «Псковавтодор»

В общей сложности рабочие приведут в порядок 38 километров дороги.

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В настоящее время работы ведутся на двух участках трассы. На третьем участке (61-го по 81-й километр) работы находятся на завершающей стадии: специалисты отремонтировали водопропускные трубы, асфальтобетонное покрытие, привели в порядок автобусные остановки, произвели укрепление обочин, дорожники доделывают прибровочную часть.

На втором участке (с 52-го по 61-й километр) подрядчик приступил к устройству выравнивающего слоя дорожного полотна. Ремонт покрытия планируется завершить в 2022 году.

Заказчиком выступил ГБУ ПО «Псковавтодор». Работы выполняет подрядная организация - ООО «Автомобильные дороги Пскова» - в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».