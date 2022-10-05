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Дорожные работы по нацпроекту в Псковской области выполнили на 62%

Работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в Псковской области выполнили 62%. Об этом на брифинге в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радио «ПЛН FM» сообщил и. о. председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов.

«На сегодняшний день мы приближаемся к 62%, работы идут в темпе, по графику. Опасений, что что-то будет не сделано, абсолютно нет. Все стабильно», – отметил гость студии.

По его словам, основные усилия делаются на опорную сеть региональных дорог с интенсивным движением. Пристальное внимание уделяют дороге Псков – Гдов – Сланцы, Великие Луки – Новосокольники, Великие Луки – Усвяты, Порхов – Успенье, туристическое направление Новгородка – Пушкинские Горы, также Пушгоры – Локня.

«Большая часть перечисленных объектов или сдана или близка к завершению. Пристальное внимание обращено ко всем дорогам, на самотек не пускаем. Проблемных моментов я бы не назвал», – добавил Станислав Стармолотов.