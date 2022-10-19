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Работы с дорожным полотном начались на улице Яна Фабрициуса в Пскове. ФОТО

Работа с дорожным полотном началась на улице Яна Фабрициуса в Пскове. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщил депутат Псковского областного Собрания, заместитель председателя парламентского комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию, заместитель директора по производству ООО «СпецДор 60» Владимир Кузь.

«Работы двигаются согласно графику несмотря на то, что там очень много отклонений от проекта. Это связано с тем, что в советское время сети никто не наносил на карты, и при вскрытии полотна обнаружились новые трубы, пришлось доделывать, дорабатывать. На сегодняшний день закончились работы по устройству сетей, в принципе, это то, что и планировал подрядчик на этот год. Сейчас уже приступили к работе с дорожным полотном, к устройству тротуаров, освещения», - рассказал Владимир Кузь.

Капитальный ремонт участка улицы Яна Фабрициуса проводят в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Подрядная организация – ООО «СК "Развитие"». Срок завершения капремонта по контракту – 28 ноября 2023 года. При этом Владимир Кузь не исключил, что подрядчик сможет завершить работы раньше запланированного срока.