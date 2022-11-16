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Автодороги федерального значения в Псковской области подготовили к зиме

40 тысяч тонн противогололедных материалов заготовлено для обработки федеральных дорог на территории Псковской области. В расчистке, обработке противогололедными материалами и других работах на пяти дорогах предстоящей зимой будет задействовано 128 единиц спецтехники подрядных организаций. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Фото здесь и далее: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

На сегодняшний день протяженность пяти автомобильных дорог федерального значения на территории Псковской области составляет 913,814 км. ФКУ Упрдор «Северо-Запад» заключило контракты на выполнение работ по содержанию с двумя подрядными организациями (ООО «ДЭП №279» и ООО «Автомобильные дороги Пскова»). На их вооружении комбинированные дорожные машины (КДМ), экскаваторы и роторные снегоочистители, автогрейдеры и погрузчики, бульдозеры и другая техника. Все необходимые противогололедные материалы заготовлены в 100-процентном объеме: песок – 0,791 тысячи кубов, песко-соляная смесь – 31,848 тысячи тонн, соль с антислеживателем – 6,568 тысячи тонн.

Подробный прогноз погоды, данные о возможных осадках, штормовые предупреждения в управлению дорог предоставляет ФГБУ «Северо-Западное УГМС» дважды в сутки. В режиме онлайн специалисты могут оценить ситуацию на федеральных трассах с помощью данных, получаемых с метеостанций. Все это позволяет дорожникам заранее подготовиться к изменению погодных условий, своевременно принимать меры для обеспечения безопасного и бесперебойного движения, отметили в управлении.

Автомобильные дороги федерального значения на территории Псковской области:

Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь – 364,704 км;

М-9 «Балтия» – 197,989 км;

Р-56 Великий Новгород – Сольцы – Порхов – Псков – 121,722 км;

А-212 Псков – Изборск – граница с Эстонской Республикой – 55,327 км;

А-122 автомобильная дорога А-114 – Устюжна – Крестцы – Яжелбицы – Великие Луки – Невель – 174,072 км.

О нештатной ситуации на федеральных дорогах в Псковской области автомобилисты могут сообщать диспетчерам территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» по телефону: (812) 405-08-60.