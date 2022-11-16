Автодороги федерального значения в Псковской области подготовили к зиме

40 тысяч тонн противогололедных материалов заготовлено для обработки федеральных дорог на территории Псковской области. В расчистке, обработке противогололедными материалами и других работах на пяти дорогах предстоящей зимой будет задействовано 128 единиц спецтехники подрядных организаций. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
Фото здесь и далее: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
На сегодняшний день протяженность пяти автомобильных дорог федерального значения на территории Псковской области составляет 913,814 км. ФКУ Упрдор «Северо-Запад» заключило контракты на выполнение работ по содержанию с двумя подрядными организациями (ООО «ДЭП №279» и ООО «Автомобильные дороги Пскова»). На их вооружении комбинированные дорожные машины (КДМ), экскаваторы и роторные снегоочистители, автогрейдеры и погрузчики, бульдозеры и другая техника. Все необходимые противогололедные материалы заготовлены в 100-процентном объеме: песок – 0,791 тысячи кубов, песко-соляная смесь – 31,848 тысячи тонн, соль с антислеживателем – 6,568 тысячи тонн.
Подробный прогноз погоды, данные о возможных осадках, штормовые предупреждения в управлению дорог предоставляет ФГБУ «Северо-Западное УГМС» дважды в сутки. В режиме онлайн специалисты могут оценить ситуацию на федеральных трассах с помощью данных, получаемых с метеостанций. Все это позволяет дорожникам заранее подготовиться к изменению погодных условий, своевременно принимать меры для обеспечения безопасного и бесперебойного движения, отметили в управлении.
Автомобильные дороги федерального значения на территории Псковской области:
О нештатной ситуации на федеральных дорогах в Псковской области автомобилисты могут сообщать диспетчерам территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» по телефону: (812) 405-08-60.