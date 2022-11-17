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АвтоМир / Дороги

«Вафельная» разметка появилась на Четырех углах в Пскове

17.11.2022 08:19|ПсковКомментариев: 0

«Вафельная» разметка появилась на перекрестке улицы Максима Горького и Рижского проспекта в Пскове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Сетчатую дорожную разметку рисуют на перекрестках, регулируемых светофорами, где часто возникают пробки. Она образует специальный участок, на который нельзя заезжать при образовании затора, чтобы не останавливаться и не мешать движению автомобилей в других направлениях.

Напомним, что это уже вторая «вафельная» разметка в городе. Первая появилась на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Некрасова. 

Ранее управление городского хозяйства администрации города Пскова заказало нанесение «вафельной» разметки на перекрестках по 11 адресам:

  • улица 128 Стрелковой дивизии / улица Вокзальная;
  • Октябрьский проспект / улица Кузнецкая;
  • улица Гражданская / улица Яна Фабрициуса;
  • улица Максима Горького / Рижский проспект;
  • Рижский проспект / улица Западная;
  • улица Леона Поземского / улица Чудская;
  • Рижский проспект / улица Балтийская;
  • улица Юбилейная / улица Народная;
  • Рижский проспект / улица Юбилейная;
  • улица Коммунальная / улица Западная;
  • Октябрьский проспект / улица Гражданская.

Не все автовладельцы сразу сообразили, каким правилам должны следовать, что можно, а что нельзя. Их реакция оказалась разной, а что говорят дорожные эксперты? И насколько эффективно это нововведение для регулирования автомобильного движения? Ответы на вопросы искал корреспондент «МК в Пскове».

Теги: #дороги Пскова #разметка
Источник: Псковская Лента Новостей
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