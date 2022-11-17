«Вафельная» разметка появилась на Четырех углах в Пскове

«Вафельная» разметка появилась на перекрестке улицы Максима Горького и Рижского проспекта в Пскове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Сетчатую дорожную разметку рисуют на перекрестках, регулируемых светофорами, где часто возникают пробки. Она образует специальный участок, на который нельзя заезжать при образовании затора, чтобы не останавливаться и не мешать движению автомобилей в других направлениях.
Напомним, что это уже вторая «вафельная» разметка в городе. Первая появилась на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Некрасова.
Ранее управление городского хозяйства администрации города Пскова заказало нанесение «вафельной» разметки на перекрестках по 11 адресам:
Не все автовладельцы сразу сообразили, каким правилам должны следовать, что можно, а что нельзя. Их реакция оказалась разной, а что говорят дорожные эксперты? И насколько эффективно это нововведение для регулирования автомобильного движения? Ответы на вопросы искал корреспондент «МК в Пскове».