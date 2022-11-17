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Дорогу Орша - Плясани - Малое Никулино приняли в муниципальную собственность в Новоржевском районе

Автомобильную дорогу Орша - Плясани - Малое Никулино приняли в муниципальную собственность в Новоржевском районе по требованию прокуратуры. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

Ведомственная проверка показала, что вопреки требованиям закона администрация Новоржевского района не поставила на учет в качестве бесхозной и не приняла в собственность указанную дорогу, что привело к ее ненадлежащему состоянию и разрушению расположенного на ней моста.

В этой связи по исковому заявлению надзирающего прокурора решением районного суда администрация Новоржевского района обязана поставить автомобильную дорогу на учет в качестве бесхозной, по истечении года со дня постановки на учет принять ее в муниципальную собственность, обеспечить ее содержании и ремонт моста.

Неисполнение решения суда послужило основанием для возбуждения по требованию прокуратуры исполнительного производства.

В настоящее время автомобильная дорога Орша - Плясани - Малое Никулино принята в муниципальную собственность, поставлена на кадастровый учет, обеспечено ее содержание, находящийся в ненадлежащем состоянии мост в деревне Малое Никулино отремонтирован.