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Правительство направит в Псковскую область 800 млн рублей на ремонт и строительство дорог

800 млн рублей на ремонт и строительство дорог направит в Псковскую область правительство России. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«...Предоставить в 2022 году бюджету Псковской области иной межбюджетный трансферт на финансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения в рамках федерального проекта "Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения" государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" в размере 800000 тыс. рублей», - говорится в распоряжении председателя правительства Михаила Мишустина.

Всего десять регионов получат свыше 2 млрд рублей на продолжение строительства и ремонт автомобильных дорог. Средства направят Амурской, Нижегородской, Тульской и Псковской областям, Ненецкому автономному округу, Забайкальскому и Приморскому краям, Северной Осетии, Кабардино-Балкарской и Удмуртской республикам.

Деньги пойдут на продолжение строительства и приведение в нормативное состояние дорог, а также на восстановление дорожной инфраструктуры, повреждённой в результате ЧС.

Вопрос обсуждался на заседании правительства 29 ноября. По словам Михаила Мишустина, принятое решение позволит улучшить транспортную связанность страны, ускорить доставку товаров и материалов, даст людям возможность комфортнее и безопаснее передвигаться по автомобильным дорогам.