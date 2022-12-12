АвтоМир / Дороги

«Псковские тепловые сети» помогают коммунальным службам в уборке города от снега

Муниципальное предприятие «Псковские тепловые сети» помогает коммунальным службам в уборке областного центра от снега. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия.

Фото здесь и далее: пресс-служба МП «Псковские тепловые сети»

«Самой актуальной темой последних нескольких недель остаётся метеорологическая обстановка. Зима, как обычно, пришла неожиданно. Всё вокруг заметает, коммунальным службам сейчас приходится очень непросто. Мы уже неоднократно рассказывали и показывали то изобилие специальной техники, которая имеется на нашем предприятии. Использовать её можно по-разному и один из этих вариантов – это помощь в уборке снега коммунальным службам. Естественно, в приоритете остаются наши собственные объекты, которых у нас тоже достаточно много, но вы же понимаете, что прочистить тропинки – это не совсем правильный подход», – отметили в ПТС.

Администрация делает упор на главные артерии города, но большинство объектов предприятия находится не в центре, и подъехать к ним крайне затруднительно, заметили в пресс-службе.

Были предприняты следующие меры: вся незадействованная специальная техника выехала из парка предприятия в 6:00 для того, чтобы к началу массового потока автотранспортных средств не создавать помех. В первую очередь от снега очищаются подъездные пути и прилегающая территория объектов предприятия. После начала трудового дня все незадействованные на объектах сотрудники «вооружаются лопатами и отправляются на борьбу со стихией».

«Многие могут сказать: да зачем сейчас убирать снег, его же ещё навалит? Всё просто. Если открыть пособия, которые хорошо знакомы сотрудникам коммунальных служб и специалистам в области ЖКХ, то там чёрным по белому написано, что самое критичное время для уборки снега – это первые несколько часов, когда снег ещё не успел укататься автотранспортными средствами. Потом чистить уже бесполезно, нужна только посыпка, и затем уже повторная уборка», - пояснили в ПТС.

По этой причине сотрудники предприятия встают пораньше и проводят уборку снега, чтобы жители, которые будут проезжать мимо объектов предприятия, могли это сделать с максимальным комфортом и удобством.

Также в пресс-службе предприятия посоветовали горожанам одеваться теплее и быть осторожными на дорогах.