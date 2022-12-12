«Псковские тепловые сети» помогают коммунальным службам в уборке города от снега

Муниципальное предприятие «Псковские тепловые сети» помогает коммунальным службам в уборке областного центра от снега. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия.
Фото здесь и далее: пресс-служба МП «Псковские тепловые сети»
Администрация делает упор на главные артерии города, но большинство объектов предприятия находится не в центре, и подъехать к ним крайне затруднительно, заметили в пресс-службе.
Были предприняты следующие меры: вся незадействованная специальная техника выехала из парка предприятия в 6:00 для того, чтобы к началу массового потока автотранспортных средств не создавать помех. В первую очередь от снега очищаются подъездные пути и прилегающая территория объектов предприятия. После начала трудового дня все незадействованные на объектах сотрудники «вооружаются лопатами и отправляются на борьбу со стихией».
«Многие могут сказать: да зачем сейчас убирать снег, его же ещё навалит? Всё просто. Если открыть пособия, которые хорошо знакомы сотрудникам коммунальных служб и специалистам в области ЖКХ, то там чёрным по белому написано, что самое критичное время для уборки снега – это первые несколько часов, когда снег ещё не успел укататься автотранспортными средствами. Потом чистить уже бесполезно, нужна только посыпка, и затем уже повторная уборка», - пояснили в ПТС.
По этой причине сотрудники предприятия встают пораньше и проводят уборку снега, чтобы жители, которые будут проезжать мимо объектов предприятия, могли это сделать с максимальным комфортом и удобством.
Также в пресс-службе предприятия посоветовали горожанам одеваться теплее и быть осторожными на дорогах.