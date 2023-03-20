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Автомобильный мост в псковской деревне ушел под воду почти на полметра

Автомобильный мост через реку Многа подтопило в деревне Песчанка Псковского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации района.

«Для оценки обстановки и организации взаимодействия на месте подтопления организована работа оперативной группы главного управления (МЧС - ред.). Уровень воды над поверхностью проезжей части моста составляет около 40 см», - сообщили в администрации.

Для проезда к населенному пункту предлагают использовать объезд со стороны федеральной автодороги Р-23 Санкт-Петербург — Невель, съезд на автодорогу для объезда находится на 295-м км напротив АЗС.

«Информация о подтоплении и пути объезда доведена до экстренных оперативных служб», - отметили в администрации.

Там также добавили, что в деревне Песчанка расположены дачные дома, постоянно проживающее население отсутствует. Глава Ядровской волости Псковского района ведет работу с местными жителями для своевременного реагирования на возникающие проблемы.

Ранее локальное подтопление произошло в деревне Неелово-2 Псковского района.