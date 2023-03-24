Происшествия

Установлена причина подтопления в деревне Неелово-2 Псковского района

Причина подтопления в деревне Неелово-2 Псковского района — поступление воды с болотистого участка, расположенного выше подтопленных приусадебных территорий. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной администрации.

Фото: администрация Псковского района

«С 24 марта на территории Псковской области в результате резкого повышения температуры окружающей среды с +2 до +11 градусов происходит активное таяние снега. Наиболее неблагоприятная обстановка складывается в деревне Неелово-2 Псковского района, где произошло подтопление трех приусадебных участков на улице Весенней, приусадебные участки расположены в низких участках местности, в жилых домах воды нет», - рассказали в администрации.

На месте подтопления работает оперативная группа главного управления. Сотрудники администрации района провели подворовой обход жилых домов.

«Беспилотным воздушным судном главного управления (МЧС - ред.) проведена аэрофотосъемка местности и установлена причина подтопления — поступление воды с болотистого участка, расположенного выше подтопленных приусадебных территорий», - сообщили в администрации.

Для откачки воды в круглосуточном режиме от главного управления работает автоцистерна производительностью 70 л в секунду. Силами МКУ «Служба благоустройства города» производится откачка воды с применением 2 мотопомп.

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Всего на откачку воды в деревне Неёлово-2 задействована группировка сил и средств в составе 18 человек, 7 единиц техники, из которых от главного управления МЧС России по Псковской области 10 человек, 4 единицы техники.