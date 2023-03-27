Участок дороги между двумя деревнями затоплен в Дедовичском районе

Участок дороги между деревнями Малая Храпь и Вязье затоплен в Дедовичском районе. Об этом сообщается в группе администрации сельского поселения «Вязьевская волость» в социальной сети «ВКонтакте».
Фото здесь и далее: администрация сельского поселения «Вязьевская волость»
В связи с весенним паводком происходит организованный пропуск воды из водохранилища.
С 26 марта администрация Дедовичского района совместно с администрацией сельского поселения «Вязьевская волость» через данный участок дороги организовали перевоз людей по следующему графику:
В целях обеспечения безопасности водителей призвали не совершать самостоятельное движение по данному участку дороги.