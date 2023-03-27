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Участок дороги между двумя деревнями затоплен в Дедовичском районе

Участок дороги между деревнями Малая Храпь и Вязье затоплен в Дедовичском районе. Об этом сообщается в группе администрации сельского поселения «Вязьевская волость» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: администрация сельского поселения «Вязьевская волость»

В связи с весенним паводком происходит организованный пропуск воды из водохранилища.

С 26 марта администрация Дедовичского района совместно с администрацией сельского поселения «Вязьевская волость» через данный участок дороги организовали перевоз людей по следующему графику:

утро - с 07.00 до 09.00;

обед - с 12.00 до 14.00;

вечер - с 17.00 до 20.00.

В целях обеспечения безопасности водителей призвали не совершать самостоятельное движение по данному участку дороги.