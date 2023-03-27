Происшествия

Режим повышенной готовности ввели в двух районах Псковской области в результате паводка

Режим повышенной готовности ввели в Новоржевском и Дедовичском районах с 26 марта в результате паводков.

Фото: Софья Пугачева / «ВКонтакте»

«В настоящее время уже есть домовладения, отрезанные от дороги <...> Были обследованы мосты на предмет возможных разрушений. Тревогу вызывают мосты в деревню Волчицкое и на дороге Выбор - Яковлевское. Под водой оказалась дорога Стрелкино - Партизанская гора», - сообщила глава Новоржевского района Софья Пугачева на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». По ее словам, на 13:00 26 марта в районе объявили режим повышенной готовности.

Глава Дедовичского района Геннадий Афанасьев в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщил, что в районе режим повышенной готовности из-за паводков также ввели с 26 марта. На территории муниципалитета затоплено четыре участка дороги между деревнями Малая Храпь и Вязье, а также СНТ «Байковское».