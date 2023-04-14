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Изношенный слой асфальта меняют на улице Западной в Пскове

Изношенный слой асфальта заменяют на улице Западной в Пскове. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

Движение транспорта ограничено по полосам. Подрядчик планирует завершить работы в течение дня. Параллельно на улице Леона Поземского (от улицы Ипподромной до пересечения с Шоссейной) началось фрезерование изношенного покрытия. От Шоссейной до Ваулиногорского шоссе контракт планируют заключить до конца месяца.

«На самых проблемных участках дорог, которые не вошли в план ремонта на этот год, меняем слои износа картами. Мера временная, но в разы эффективнее, чем обычный ямочный ремонт», - отметил Борис Елкин.