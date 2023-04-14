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Елена Лунгу о ремонте улицы Индустриальной: Появится тротуар, автобусные остановки и освещение

Депутат Псковского областного Собрания Елена Лунгу рассказала о ходе ремонта улицы Индустриальной в Пскове и перечислила типы работ по благоустройству. 24 апреля вместе с губернатором Михаилом Ведерниковым депутат приняла участие в контрольном осмотре дорожных объектов Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

«Мы смотрели улицу Индустриальную от Новаторов и до Литейной. Это рядом с деревней Паневик. Здесь не только асфальтируют проезжую часть – впервые появятся заасфальтированные тротуарные дорожки с поребриками, отдельные выносы для остановок. Там никогда не было ни тротуаров, ни оборудованных остановок, а теперь появится ещё и освещение, опоры уже устанавливают. Местным жителям точно будет удобно. Работы обещают закончить уже через два месяца, ведутся они очень быстро. Дорога была сильно разбита, а сейчас её просто не узнать. Теперь можно будет продлить маршрут "тройки"», - отметила Елена Лунгу.

Депутат рассказала, что работы также ведутся на улице Евлентьева. «Там тоже никогда не было тротуаров, а асфальт положили, наверное, ещё при советской власти. На этих объектах работает подрядная организация, которую возглавляет наш коллега Владимир Васильевич КУЗЬ. Говорит, люди, когда узнали о таком ремонте, дорожников чуть ли не с хлебом-солью встречали, так были рады», - поделилась Елена Лунгу.