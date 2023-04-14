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Владимир Кузь назвал преимущество литого асфальтобетона

Литой асфальтобетон выдерживает динамические нагрузки на мостах. Об этом заместитель председателя комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания, координатор проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия» в Псковской области Владимир Кузь сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Было бы неплохо дорожный фонд умножить в 5 раз, тогда можно закатать, в принципе, те дороги, которые делаем, в этот литой асфальт. Технология литого асфальта подразумевает под собой использование на мостах в качестве нижнего слоя. Он достаточно прочный, он выдерживает динамические нагрузки. Мост, как вы знаете, под нагрузкой ходит, так скажем, гуляет. Если выражаться простым языком, литой асфальт достаточно неплохо выдерживает вот эти нагрузки. Поэтому его используют на мостах», - пояснил Владимир Кузь.

Литой асфальтобетон используют для ремонта Ольгинского моста в Пскове. Напомним, 25 апреля его открыли для движения транспорта. Ремонт моста продолжится во второй половине мая.