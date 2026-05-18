Два автомобиля изъяли у жителей Псковской области за нетрезвую езду на выходных

Псковские дорожные полицейские остановили водителей «под градусом», которые ранее уже привлекались к ответственности за совершение подобного правонарушения, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Ночью 17 мая на территории Пыталовского муниципального округа инспекторы ДПС Госавтоинспекции остановили для проверки автомобиль Mazda. Выяснилось, что управлял этой иномаркой молодой человек, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

Еще одного нетрезвого водителя 16 мая выявили полицейские в Великих Луках. Все обстоятельства произошедшего выясняются. Автомашины изъяты.