 
АвтоМир

Два автомобиля изъяли у жителей Псковской области за нетрезвую езду на выходных

1

Псковские дорожные полицейские остановили водителей «под градусом», которые ранее уже привлекались к ответственности за совершение подобного правонарушения, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Ночью 17 мая на территории Пыталовского муниципального округа инспекторы ДПС Госавтоинспекции остановили для проверки автомобиль Mazda. Выяснилось, что управлял этой иномаркой молодой человек, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

Еще одного нетрезвого водителя 16 мая выявили полицейские в Великих Луках. Все обстоятельства произошедшего выясняются. Автомашины изъяты.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026