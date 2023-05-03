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Участок улицы Германа в Пскове временно закроют для автотранспорта 4 мая

Участок улицы Германа от улицы Островской до дома №20 на улице Германа в Пскове временно закроют для автотранспорта 4 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

«В связи с проведением дорожных работ 4 мая с 9:00 до 12:00 закрывается для движения автотранспорта участок улицы Германа от улицы Островской до дома №20 на улице Германа», - сообщили в администрации.

Администрация приносит извинения за доставленные неудобства, просит учесть информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями дорожных знаков и выбирать пути объезда.