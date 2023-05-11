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Работы по реконструкции моста через реку Толбица продолжаются в Псковском районе

Работы по реконструкции моста через реку Толбица продолжаются в Псковском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации муниципалитета.

Фото здесь и далее: администрация Псковского района

Объект располагается на автомобильной дороге от Малой Толбицы до Большой Толбицы.

Помимо моста реконструкции подлежит и прилегающий участок дороги – общая протяжённость отрезка – около 170 метров.

После реконструкции на мосту появятся тротуары и барьерное ограждение. Подрядная организация обязана завершить работы до 30 ноября 2023 года.