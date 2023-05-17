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Новый асфальт начали укладывать в центре Пушкинских Гор

Укладка нового асфальта началась в центре Пушкинских Гор, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Ранее сообщалось, что вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, руководитель фракции «Единая Россия» Армен Мнацаканян и председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов осмотрели начало работ второй очереди ремонта дороги Новгородка - Пушкинские Горы.

«Первый этап (12 км) был выполнен в минувшем году, подрядчик трудился ответственно, сейчас продолжает работу, срок завершения объекта – сентябрь текущего года. Внутри поселка Пушкинские Горы в рамках содержания региональной дороги отфрезеровано 400 м. Этот участок в центре поселка был сильно изношен. Глава района Оксана Филиппова еще в зимний период обращалась с просьбой привести дорогу в надлежащий вид. К 6 июня, заверил Станислав Стармолотов, асфальтовое покрытие будет восстановлено», - отмечал Армен Мнацаканян.