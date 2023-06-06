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Асфальт на улице Ветряной меняют в Пскове

Асфальт на улице Ветряной меняют в Пскове. Об этом сообщил глава города Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

«Восстанавливаем дорогу на улице Ветряной, которая активно использовалась в качестве объезда, пока была закрыта улица Леона Поземского. Меняем изношенное покрытие на участке между улицами Ипподромной и Александра Невского. Вчера уложили выравнивающий слой. Сегодня – верхний», - написал он.

Этот же подрядчик завтра приступает к асфальтированию улицы 128-й Стрелковой Дивизии. Закрывать будут по половине дороги.

«Если не произойдет форс-мажора, должны уложить два слоя асфальта за несколько дней. Без заторов тут, к сожалению, не обойтись. Просьба отнестись с пониманием к возможным неудобствам», - обратился к псковичам Борис Елкин.

Затем подрядчик будет проводить работы, которые не повлияют на дорожное движение: доделывать тротуары, обочину, газоны, наносить разметку, устанавливать пешеходное ограждение. Срок завершения ремонта по контракту - 14 сентября. Но по факту дорога будет приведена в порядок гораздо раньше, заметил глава города.