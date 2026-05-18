 
АвтоМир

Водителя Mitsubishi будут судить за смертельный наезд на ребенка в Великих Луках

0

Суд рассмотрит уголовное дело по факту смертельного наезда на ребенка в Великих Луках, которое произошло 6 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области. 

В Великолукский городской суд для рассмотрения по существу поступило уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Исходя из фабулы предъявленного обвинения, утром 6 марта житель города Великие Луки ехал на автомобиле Mitsubishi по улице Гражданской и в нарушение правил дорожного движения не учел наличие наледи на проезжей части, потерял контроль над управлением транспортным средством и выехал на тротуар, где сбил малолетнего пешехода.

От полученных травм ребенок скончался в автомобиле скорой помощи.

В настоящее время уголовное дело находится на стадии подготовки к судебному разбирательству. 

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026