Водителя Mitsubishi будут судить за смертельный наезд на ребенка в Великих Луках

Суд рассмотрит уголовное дело по факту смертельного наезда на ребенка в Великих Луках, которое произошло 6 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

В Великолукский городской суд для рассмотрения по существу поступило уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Исходя из фабулы предъявленного обвинения, утром 6 марта житель города Великие Луки ехал на автомобиле Mitsubishi по улице Гражданской и в нарушение правил дорожного движения не учел наличие наледи на проезжей части, потерял контроль над управлением транспортным средством и выехал на тротуар, где сбил малолетнего пешехода.

От полученных травм ребенок скончался в автомобиле скорой помощи.

В настоящее время уголовное дело находится на стадии подготовки к судебному разбирательству.