АвтоМир / Дороги

Улицу Карла Либкнехта ремонтируют в Великих Луках. ФОТО

Ремонт дороги идет на улице Карла Либкнехта в Великих Луках. В настоящее время там работают сотрудники муниципального предприятия «Тепловые сети». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации города Великие Луки

На улице Карла Либкнехта уже выполнена замена бордюрного камня, снят нарушенный слой асфальта. Также в настоящее время на этом участке дороги «Тепловые сети» проводят работы по ремонту теплотрассы, чтобы в дальнейшем не было прорывов, рассказала помощник первого заместителя главы администрации города Елена Гордиенко.

Она добавила, что улица Карла Либкнехта будет отремонтирована по муниципальному контракту в рамках программы «Развитие транспортной инфраструктуры в городе Великие Луки».

В рамках реализации этой программы в текущем году отремонтируют несколько других улиц. Помимо уже указанной улицы Карла Либкнехта, это:

улица Дьяконова (участок у Братского кладбища),

проспект Маршала Жукова,

улица Новосокольническая,

проспект Ленина (от площади Калинина до улицы Новоселенинской),

участки дорог района Дружба и другие.

По информации Елены Гордиенко, всего будет отремонтировано порядка 14 участков дорог.